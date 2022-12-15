Bitlis genelinde 4 ile 5 yaş okullaşma oranı 698 derslikte yüzde 97 oranına yaklaştı.

Bitlis genelinde 4 ile 5 yaş okullaşma oranı 698 derslikte yüzde 97 oranına yaklaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, ocak ayı ile beraber anasınıflarının okullaşma oranını yüzde 99’a kadar çıkmasını hedeflediklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaşındaki çocukların okullaşması için büyük çaba sarf ettiğini belirten Korkmaz, “Bakanlığımız 5 yaşındaki çocukların okullaşması için çok çaba sarf ediyor. Bu da dezavantajlı grupların eğitime erişiminde çok büyük bir değişim, reform diyebilirim. Okulöncesi eğitim almış çocuk 1’nci sınıfa hazır geliyor. Okuma yazmayı erken öğrendiği için diğer sınıflarda fazla makas farkı açılmıyor. İlimizde bugün itibariyle 37 anaokulumuz ve muhtelif anasınıflarımızda toplam 10 bin 989 öğrencimiz eğitim görüyor. Bunun 7 bin 192’si 5 yaşındadır. Okullaşma oranlarımıza gelince, 5 yaşında yüzde 97’yi yakaladık ama ocak ayı içerisinde bu rakam yüzde 99 olacak. Çünkü çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. O veriler daha bize gelmedi. Hızlı bir şekilde arkadaşlarımız çalışıyor. 4 yaşta yüzde 38’i yakaladık, 3 yaşta da yüzde 17 civarında bir öğrencimiz var. Bu bölgelerimizde 3 yaşında fazla öğrenci olmuyor çünkü bizde çok fazla çalışan olmadığı için genelde anneler çocuklarına bakıyorlar. 4-5 yaşlarında çok büyük bir başarı sağlandı. Türkiye’de 5 yaşında bakanımızın açıkladığı verilere göre yüzde 99’u yakalamış durumda. 5 yaşındaki her 100 öğrenciden 99’u öğretmenle hemhal oluyor. Birinci sınıfa gelmeden önce sınıf içinde yapacağı etkinlikleri öğreniyor. Kalem tutmayı, sınıfta nasıl davranması gerektiğini öğreniyor. Birinci sınıfa geldiğinde de öğretmenimiz direkt birinci haftada itibaren okuma yazma etkinliğinde eğitim öğretime başlıyor. Bir sene erken kazanıyoruz. Özellikle kırsalda bu bizim için çok çok daha önemlidir” diye konuştu.

Anasınıfı öğretmeni Mehtap Bolhava ise çocukların aldığı eğitimlerden bahsederek, “Okulda hem öğrencilerin hayata hazırlanmasını sağlıyorum hem de akademik olarak ilkokula başlarken temel sağlamalarını istiyoruz. Bu konuda temel becerileri, öz bakım becerileri ve sosyal becerilerini geliştiriyoruz. Gelişen bilgisayar becerilerinin yanında öz becerilerini ilkokulda sağlayacağına inanıyoruz. Veli potansiyelimiz bu konuda bize çok yardımcı. Bu konuda idarecilerimiz de hiçbir isteğimizi geri çevirmiyor” dedi.