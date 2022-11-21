Bitlis’te ‘Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Çalışma Grubu Toplantısı’ yapıldı.

Bitlis’te ‘Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Çalışma Grubu Toplantısı’ yapıldı.

Bitlis İş Kur İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kurumun en önemli temel görevleri arasında yer alan hedef kitle arasında bulunan öğrencilere ve iş arayanlara iş arama becerileri ile mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini sağlama konuları ele alındı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, “Okulların rehber öğretmenleri ve İş-Kur İş ve Meslek Danışmanları koordineli bir şekilde çalışmakta, ortaöğretim (lise ve dengi okullar) son sınıf öğrencilerine iş arama becerileri eğitimi verilmekte, ilköğretim son sınıf öğrencileri ile ortaöğretim 9 ve 10. sınıf öğrencilerine de meslek bilgi eğitimi verilmektedir. Ayrıca ilköğretim ve ortaöğretim son sınıf öğrencilerine Meslek Seçimine Destek Dergisi dağıtılmaktadır. Bu nedenle, Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Çalışma Grubu ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde resmi ve özel okullarda yürütülecek hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, yapılan çalışmaların il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun gündemine alınması faaliyetlerini gerçekleştirmektedir” denildi.

Toplantıya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.