Bitlis İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Güzeltaş, merkez ve 5 ilçede mesaiden sonra da hastanelerin hasta kabul ettiğini bildirdi.

Bitlis’te randevu sisteminde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleri ve gönüllü uzman doktorlar mesai sonrası poliklinik hizmeti vermeye başladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Güzeltaş, mesai başındaki doktorları ziyaret ederek verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Bitlis’te Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu alamayan veya çalıştıkları için hastaneye gidemeyen vatandaşlara yönelik başlatılan mesai sonrası poliklinik hizmeti 17.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Güzeltaş, amaçlarının bekleyen hasta yoğunluğunun azaltılarak daha iyi bir sağlık hizmeti vermek olduğunu belirterek, “Göreve yaklaşık üç ay önce başladım. Göreve başlar başlamaz elimizdeki en büyük problemin MHRS, yani randevu uygulama sıkıntısı olduğunu gördük. Hemen bu konuya eğildik. Yaklaşık iki ay önce bir çalışma başlattık proje şeklinde. Kendim de kadın doğum uzmanı olduğum için öncelikle kadın doğum uzmanlarını topladım. Onlarla bir çalışma başlattık. Projemiz, akşam mesai sonrası mesai polikliniği üzerine olan bir projeydi ve biz bunu denedik. İki ay boyunca hekim arkadaşlarımız sağ olsun bizleri kırmadı. Tamamen gönüllülük esasına dayanarak hasta bakmaya başladılar. İki ayın sonunda Tatvan Devlet Hastanesinde yaklaşık altı ay bekleyen hastamız mevcuttu. Projenin ne kadar etkili olduğunun farkına varınca, verilerimizi Sağlık Bakanlığı ile de paylaştık. Bunu geliştirmek istedik. Mesai dışı akşam polikliniğini tüm il geneline yayarak en azından bekleyen hastalarımızın erken safhada sağlık hizmetlerine ulaşmasını hedefledik. Bunun için başhekimlerimizi de devreye koyarak il geneli bir çalışma başlattık. Mümkün mertebe ana branşlarda olmak üzere vatandaşlara akşam mesai sonrası poliklinik hizmeti vermeyi hedefledik. Nitekim sağ olsun hekim arkadaşlarımız bizleri kırmadı. Bu hizmetimizi bugün itibarıyla başlattık. Yaklaşık günde 50 hasta dersek 200’e yakın haftalık hasta hedefimiz mevcut. Bu da yaklaşık ayda 800 hastaya denk gelmektedir. Bu şekilde bekleyen talepleri eritmeyi planlamaktayız. Öncelikle sıra bekleyen hastalarımıza telefonlarıyla tek tek ulaşıyoruz. Onları hastanelerimize çağırıyoruz. Bunun yanında ayakta hasta kabulü de yapılmaktadır. Bitlis merkez Tatvan Devlet Hastanesi, Hizan Devlet Hastanesi, Ahlat Devlet Hastanesi, Adilcevaz Devlet Hastanesi ve Güroymak Devlet Hastanesinde iki ay sürecek olan bu projeyle ildeki sağlık hizmetlerinin sunumunu arttırmayı hedeflemekteyiz. Tabii bu sonuçta gönüllülük esasına dayanan bir hizmet olduğu için başta doktor arkadaşlarım olmak üzere tüm sağlık çalışanları arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Akşam polikliniği hizmetimiz pazartesi günü itibarıyla başlamıştır. İki ay sürecektir. Bu şekilde MHRS’de randevu bekleyen hastalarımızın taleplerini inşallah yerine getireceğiz. Hizmetlerimiz ilçe bazlı değişmektedir. Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanesinde 17.00-20.00 arası, Hizan Devlet Hastanesi’nde 16.00-18.00 arası poliklinik hizmeti veriliyor” dedi.

Vatandaşlar ise uygulamadan son derece memnun olduklarını, uygulamayı hayata geçiren İl Sağlık Müdürlüğüne, hastane başhekimliklerine ve hizmet veren doktorlara teşekkür ettiler.