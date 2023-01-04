Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan “Matematik Seferberliği” projesi ile Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından matematik öğretmenlerine yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan “Matematik Seferberliği” projesi ile Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından matematik öğretmenlerine yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Millİ Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler işbirliğinde “Her Yerde Matematik” anlayışıyla matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan “Matematik Seferberliği” çerçevesinde Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesinde farkındalık eğitimi verildi. Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü; merkez, ilçe ve köylerde okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören öğrencilere yönelik matematik dersinin öğrenimini kolaylaştırmak ve sevdirmek amacıyla il ve ilçelerde görev yapan matematik öğretmenleri ile harekete geçti. Tatvan ilçesinde görev yapan yaklaşık 200 matematik öğretmeninin katıldığı toplantı, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz’ın yaptığı açılış konuşması ile başladı. Korkmaz, yapılan eğitimin önemine değinerek, “Mesleki eğitimde dünya ile rekabet edebilecek iş deneyimine sahip, nitelikli insan yetiştirme anlamında çok büyük bir başarı elde ettik. Öğretmenin kişisel gelişimi üzerine eğitimlerimiz oldu. Bunlardan bir tanesi de ‘Matematik Seferberliği’ eğitimiydi. Biz bunu çok önemsiyoruz. İnsanın doğuşundan ölümüne kadar matematikle başlayıp matematik ile biten bir hayat var. Matematik insanoğlunun hayatının her yerinde olduğu için biz öğretmen arkadaşlarımız ile bunu öğrencilere hissettirmeye ve matematiksiz bir hayatın olmayacağını bunu müfredat ile birleştirip bir farkındalık eğitimi verdik. Bundan sonra çalıştay yapacağız. Matematik Şeferberliği çalışmamız ilçelerimizdeki tüm matematik öğretmenlerine yönelik devam ediyor. Bugün 4’üncü ilçemiz oldu. Perşembe günü bunu bitirip daha sonra şubat ayında tatil dönüşü arkadaşlarımız ile çalıştay düzenleyeceğiz. Salon tıka basa doluydu ve verimli bir toplantı oldu. Bitlis’te bin 100’e yakın öğretmenimizin bu toplantılara katılacağını düşünüyoruz” dedi.

Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda yapılan konuşmaların ardından matematik öğrenimini kolaylaştırmak ve sevdirmek için matematik atölyeleri, materyal geliştirme, öğretmen eğitimi, dijital platform gibi birçok alanda tanıtım gerçekleştirildi. Ardından öğretmenler tarafından yapılan örnek çalışmalar anlatılarak farkındalık oluşturuldu. Program, öğretmenler tarafından sorulan soru ve cevapların ardından sona erdi.