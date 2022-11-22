Bitlis’te kış mevsimi trafik güvenliği tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis’te kış mevsimi trafik güvenliği tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında yapılan toplantıda, 2022-2023 dönemi kış tedbirleri masaya yatırıldı. Kış mevsiminin başlaması ile birlikte oluşacak sis, yağmur, kar, tipi, fırtına, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında kurumlar arası koordinasyonun sağlanarak, bu gibi olumsuz koşullarda alınacak trafik tedbirleri ve karayolu trafiği eylem planı çerçevesinde yapılacak faaliyetler görüşüldü.

Toplantıya Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve ilgili kurum müdürleri katıldı.