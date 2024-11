Bitlis Valiliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliği" kapsamında kış lastiği zorunluluğunun kentte 15 Kasım’dan itibaren başlatılacağını duyurdu.

Bitlis’te kış mevsiminde muhtemel trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla her yıl uygulanan kış lastiği uygulaması bu sene erken başlatılacak. Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliği" kapsamında kış lastiği uygulamasının 15 Kasım’dan itibaren geçerli olacağı belirtildi. Denetimlerim sıklaştırılıp, istenilen ekipmanların eksik olduğu araçların trafiğe çıkamayacağı ifade edilen açıklamada, “Kış mevsimi dolayısıyla oluşabilecek trafik kazaları ve buna bağlı meydana gelebilecek trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar dikkate alınarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; valilik kararı ile ilimizde 15 Kasım 2024 ile 1 Nisan 2025 tarihleri arasında ilimiz sınırları içerisinde ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet, Karayolları Taşıma Yönetmeliği uyarınca "A" türü yetki belgelerine kayıtlı otomobiller ve il ve ilçe merkezlerinde ticari yolcu taşımacılığı yapan taksi, halk ve belediye otobüsü, servis araçları gibi araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliğinin korunması ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla kış mevsimi süresince denetimler yapılacak olup, kış lastiği olmayan, zincir, takoz ve çekme halatsız araçların trafiğe çıkmaması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir” denildi.