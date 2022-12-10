Bitlis’in Hizan ilçesinde kestane üretiminde verimi arttırmak için çalışmalar sürüyor.

Bitlis’in Hizan ilçesinde kestane üretiminde verimi arttırmak için çalışmalar sürüyor.

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ve beraberindeki heyet Hizan ilçesine bağlı Karbastı köyünde bulunan kestane sahalarında incelemelerde bulundu. Kestane alanlarında görülen hastalığı bertaraf etme, Karbastı köyü ve bağlı mezralarında, kestane üretimini arttırmak için uygulanacak projeler ile ilgili üreticiler ile istişarelerde bulunduklarını ifade eden Rıfat Çelik, “Burada kapama kestane bahçeleri oluşturmak ve aşılı kestane fidanı üretmek. Sulama projeleri, Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) projelerimiz çerçevesinde makine ekipman desteği sağlamak ve “Uzman Eller Projesi” çerçevesinde proje uygulanması hakkında il ve ilçe müdürlüğümüz teknik heyeti talimatlandırıldı” dedi.

Müdür Çelik’e ziyaret sırasında şube müdürleri, Hizan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Danacı ve Van YYÜ Ziraat Fakültesi’nden görevli hocalar eşlik etti.