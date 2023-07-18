Bitlis’te sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Alınan bilgilere göre, Kadir Demir idaresindeki 47 ACH 261 plakalı tır, Bitlis Tanrıyar köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.

Meydana gelen kazada sürücü yara almazken, araç hurdaya döndü. Sürücünün Rusya’dan Irak’a kereste taşıdığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.