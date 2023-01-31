Bitlis ve ilçelerinde son birkaç gündür etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte muhteşem kar manzaraları ortaya çıktı.

Bitlis ve ilçelerinde son birkaç gündür etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte muhteşem kar manzaraları ortaya çıktı.

İl genelinde hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı, kara hasret kalan şehri beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu ilde, yoğun kar yağışlarından dolayı birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Evlerin, araçların ve ağaçların karla kaplandığı Tatvan ilçe merkezinde ise ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar ile birlikte güzel görüntülerin oluştuğu Tatvan ilçe merkezi ve ve Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde ortaya çıkan kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi. İlçeye ayrı bir güzellik katan kar güzelliği ile adeta kendine hayran bırakıyor.

Öte yandan; dron ile Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü ve Türkiye’nin en büyük iki feribotunun ilçe manzarasına karşı karla bütünleşen görüntüsü havadan görüntülenirken, ortaya çıkan görüntü ise mest etti.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, il genelindeki yağışların aralıklarla hafta sonuna kadar devam edeceği bildirildi.