Bitlis’te yaklaşık 10 gün boyunca etkisini arttırarak yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken il genelinde bir çok köy yolunu ulaşıma kapattı.

Bitlis’te yaklaşık 10 gün boyunca etkisini arttırarak yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken il genelinde bir çok köy yolunu ulaşıma kapattı.

Bitlis İl Özel İdaresi 7/24 karla mücadelesine devam ederken Mutki ilçesinde de bu mücadeleyi sürdürüyor.

Mutki’ye bağlı Alkoyun köyünde Özel İdare ekipleri yaklaşık 4 metreyi aşan kar kalınlığında yolları açarak vatandaşların hizmetine sunuyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Kurtkan, kapalı köy yolları için 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.