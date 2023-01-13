Türkiye’nin en çok kar alan illerinin başında gelen Bitlis’te Ocak ayı itibarıyla yağış olmaması ciddi su problemlerini beraberinde getirdi.

Türkiye’nin en çok kar alan illerinin başında gelen Bitlis’te Ocak ayı itibarıyla yağış olmaması ciddi su problemlerini beraberinde getirdi.

Her yıl Kasım veya Aralık aylarında başlayan kar yağışı Mayıs ayına kadar devam ederken, bu yıl ocak ayının ortalarında olunmasına rağmen karın yağmaması il merkezindeki 3 su kaynağının kurumasına neden oldu.

Yaz aylarında zaten var olan kuraklığa, kış aylarında da karın yağmaması eklenince çok ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "Bu sene ciddi bir kuraklık yaşıyoruz yaşamaya da devam ediyoruz. Aslında yaz ve öncesinde de fazla bir yağış düşmedi. Zaten bir kuraklık vardı. Şu anda yağışın en fazla yağması gereken mevsimdeyiz. Fakat şu anda yağış yok, kar yok. Ciddi bir kuraklık var. Geçmiş dönemlere baktığımızda bu aylarda özellikle önemli bir kar yağışının olduğu görüyoruz. Son 10 yıl içinde kasım ayında kar yağışları başlamış. Geçen sene 9 Aralık’ta kar yağışı oldu. Ancak bu sene Ocak ayının yarısına geldik henüz kar yok ve şiddetli bir kuraklık görünüyor. Zaten bir kurak dönemden geçiyorduk. Göl seviyelerinde çok ciddi bir alçalma söz konusu. Yer altı suları açısından da bu bir problemi meydana getiriyor. Yakın gelecekte yapılan bazı projeksiyonlara göre de bu kuraklığın süreceği ifade ediliyor. Dolayısıyla bu sene çok kurak bir yıl yaşıyoruz. Bitlis ve çevresinde yağış rejimizi açısından baktığımızda en fazla yağış alan mevsim kış mevsimi ve kış mevsiminin ortasına kadar geldik. Kar yada yağmur henüz hiç yağmadı" dedi.

"Daha bir kesintiye gitmedik, ama böyle giderse su kesintileri de başlayacak"

Bitlis’te son 50 yılın en kurak döneminin geçtiğini ifade eden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kar yağmamasıyla kent merkezindeki su kaynaklarında yüzde 63 civarında bir azalmanın söz konusu olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl bu aylarda ilimizde iki metreye yakın kar vardı. Tabii bu karın olmamasıyla beraber ilimizde kuraklık ve su sıkıntısı olmaya başladı. Bu sıkıntıyı vatandaşlarımıza çok yansıtmıyoruz ama buradan öncelikle söylemem gereken vatandaşlarımızın suyu çok tasarruflu kullanmaları gerekiyor. Çünkü bugün itibarıyla yüzde 63 civarında kaynaklarımızda su azalması var. Şu an itibarıyla 9 sondajımız çalışıyor. Daha bir kesintiye gitmedik Bitlis genelinde ama böyle giderse su kesintileri de başlayacak" şeklinde konuştu.

"Bugün itibarıyla Başhan, Duav Yaylası ve Celikan kaynaklarımız kurumak üzere ve şu anda Bitlis’in suyunu şehir şebekesine sondajlarla basıyoruz" diyen Başkan Tanğlay, "Yeni şebekemizi yani altyapıyı bitirmekle beraber Bitlis’teki su sıkıntısını hissettirmiyoruz. Özellikle tekrar tekrar söylemem gereken, vatandaşlarımızın suyu hor kullanmamalarıdır. Çünkü bu kuraklıkla beraber su havzalarında yer altı suları da çekiliyor. Meteorolojinin verdiği bilgiye göre bu ayın sonuna kadar yağışı görünmüyor. İnşallah Rabb’im dualarımızı kabul eder yağış yağar, yoksa ülkede ve Bitlis’te su sıkıntısı var. Benim hatırladığım ve büyüklerimizi dediği 50 yıldır böyle bir kuraklık, ocak ayında kar veya yağmur yağmama gibi bir durum olmamıştı" diye konuştu.