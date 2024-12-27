Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra okullar valilik kararıyla tatil edilirken tatil kararını öğrenen öğrenciler sokaklara dökülerek kartopu oynadı.

Bitlis ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre öğleden sonra eğitim-öğretime ara verildi. Kar tatilini fırsat bilen öğrenciler, okul çantalarını bir kenara bırakarak beyaz örtünün tadını çıkardı. Kentin farklı noktalarında bir araya gelen çocuklar, kartopu oynayıp eğlenerek tatilin keyfini çıkardı.

Kar tatiline sevinen Ali Osman Uludağ adlı öğrenci, “Kar yağışından dolayı okullar tatil oldu çok sevindik bu duruma. Arkadaşlarla birleşip kardan adam yapacağız, kartopu oynayacağız. Çok mutluyuz, tatil ettikleri için de çok teşekkür ederiz” dedi.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edebileceği konusunda vatandaşları uyarırken, yolların açık kalması için ekipler aralıksız çalışmayı sürdürüyor.