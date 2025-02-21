Bitlis’te günlerdir aralıklara yağan kar yağışı nedeniyle özel ve yaygın eğitim kursları ile rehabilitasyon merkezleri 2 gün tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, gece boyunca kar yağışı ve sabah saatlerinde buzlanma riski beklendiği belirtilerek, "Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri Bitlis genelindeki tüm özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri, kişisel gelişim kursları, yaygın eğitim kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları, Bilim ve Sanat Merkezi sınavları, destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim-öğretime 2 gün ara verilmiştir" denildi.