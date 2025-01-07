Bitlis’te kardan dolayı kapanan 42 köy yolundan 28’i ulaşıma açılırken, kalan 14 köy yolunun da ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalıştığını belirterek, “Dün yağan kardan dolayı kapanan 42 köy yolumuzdan 28’ini ulaşıma açtık. 10 ayrı şantiyemizde bulunan 75 personel ve 71 iş makinesi ile kalan 14 köy yolumuzu da yeniden ulaşıma açacağız” dedi.

Kar yağışının durmasının ardından etkili olan sis ve soğuk havada hayatı olumsuz etkiliyor. Rahva bölgesinde sis görüş mesafesini azaltırken, soğuk hava nedeniyle yollarda zaman zaman buzlanma meydana geliyor. Özellikle Bitlis-Tatvan ve Bitlis Güroymak ilçeleri arasında yaşanan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşüyor.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının artacağını bildirmesine rağmen bölgede oluşan sis sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Sisin etkili olduğu bölgelerde gizli buzlanma meydana geldiğini belirten yetkililer, sürücülerin takip mesafesine ve trafik işaretlerine dikkat etmelerini istedi.