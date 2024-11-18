Bitlis Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle yürütülen “Kırsal Kalkınmada Kadın İstihdamının Artırılması” projesi kapsamında kurulan seralarda kadınlar ilk hasadı yapmanın sevincini yaşıyor.

Bitlis Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle yürütülen “Kırsal Kalkınmada Kadın İstihdamının Artırılması” projesi kapsamında kurulan serada, SOGEP desteğiyle kırsalda kadınların ekonomik hayata daha aktif katılımını sağlayacak çalışmalar başarıyla sürdürülüyor. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kadın emeğine dayalı bu projelerin hem yerel ekonomiye hem de kadın istihdamına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Başkan Tanğlay, proje alanının 5 dönümlük bir araziye yayıldığını ve şu anda 2 dönümünde üretim yapıldığını söyleyerek, “Bu proje sayesinde kadınlarımız hem ekonomik özgürlüklerini kazanıyor hem de ürettikleri doğal ve lezzetli ürünleri Bitlis halkıyla buluşturuyor” dedi.

Başkan Tanğlay, elde edilen ürünlerin Saidi Nursi Caddesi’ndeki ‘Yöresel Ürünler ve El Sanatları’ satış ofisinde halka sunulduğunu da sözlerine ekledi.

Kooperatif Başkanı Nazlı Bölükbaşı, kadınların organik tarım, yöresel yemek yapımı ve sebze-meyve kurutmacılığı alanlarında yedi ay gibi kısa bir sürede önemli aşamalar kaydettiklerini belirtti. Bölükbaşı, “Kadınlarımız burada sadece üretmiyor, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor” ifadelerini kullandı.

Kooperatif büyümesinde Bitlis Belediyesinin desteklerinin önemine vurgu yapan Bölükbaşı, “Belediyemizin sağladığı imkânlar sayesinde kadınlarımız üretkenliklerini ve dayanışma ruhunu ortaya koyuyor. Başkanımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.