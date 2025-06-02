Bitlis’in Hizan ilçesinde kaçak keklik avlayan kişiye 63 bin 91 TL idari para ve tazminat cezası uygulanacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğüne bağlı Bitlis İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde koruma kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Hizan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Gayda Üçyol Kontrol Noktasında durdurulan hafif ticari kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde 3 Kınalı keklik, 2 adet tahta kafes ve 2 adet kıl tuzak ele geçirildi. DKMP Bitlis İl Müdürlüğü ekipleri tarafından şahıs hakkında 33 bin 91 TL idari para cezası ve 30 bin TL tazminat cezası uygulanacak. Keklikler sağlık kontrollerinin ardından doğaya salımı gerçekleştirilirken, ele geçirilen kafesler yakılarak imha edildi.