Bitlis’te yasa dışı avlanan 2 şahsa 26 bin 582 lira idari parası caza uygulanacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bitlis Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma kontrol çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Ahlat Şefliği personeli tarafından Nazikgölü, Ovakışla, Kırkdönüm ve Ahlat genel avlaklarında yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 16 avcı kontrol edildi. Kontrol edilen avcılar arasındaki 2 avcı hakkında, 4915 sayılı KAK gereğince ’korunan tür’ arasında bulunan 5 angıt ördeğini avladıklarından dolayı 6 bin 582 TL idari para cezası ve 20 TL tazminat bedeli olmak üzere av kabahat tutanağı düzenlendi.