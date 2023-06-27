Bitlis’te jandarma ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesi geniş güvenlik önlemi aldı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak maksadıyla geniş güvenlik önlemi aldı. Trafik güvenliği konusunda da tedbirlerini artıran jandarma ekipleri, Bitlis’in Güroymak ve Tatvan ilçelerindeki yol kontrol noktasında trafik denetlemesi yaptı. Uygulama noktasında ekiplerce durdurulan araçların gerekli belgeleri kontrol edildi.

Uygulamadan ve ekiplerin kullandığı ileri teknoloji cihazlardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, araç içerisinde telefon kullanılmaması, emniyet kemerinin takılması ve hız kurallarına uyulması uyarılarında bulundu.