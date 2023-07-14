BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesinde ilk kez uygulanan tubal reanastomoz operasyonu (bağlanmış tüpleri açma) başarıyla gerçekleşti.

Sezaryen doğumdan sonra hamile kalmamak için tüplerini bağlatan kadınlar, daha sonra çocuk sahibi olmak isterse tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olabiliyordu. Tubal reanastomoz operasyonu, tüpleri bağlanan kadınlara yeniden doğal yollardan çocuk sahibi olma imkanı sunuyor. Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Öz ve Op. Dr. Mediha Kübra Ceylan’ın beraber girdiği tubal reanastomoz (bağlanmış tüpleri açma) operasyonu başarıyla gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Öz, “Tubal reanastomoz işlemi genellikle sezaryen sırasında bağlanmış tüpleri açmak için yapılan ve yaklaşık 2-3 saat arası süren cerrahi bir uygulamadır. Hastanın muhtemel başka doğurganlık sorunu olmadığından, gebelik başarı oranları genellikle yüksektir. Bununla birlikte, tüplerin büyük bölümünün çıkartıldığı, önemli adezyonların (yapışıklıkların) veya endometriozisin olduğu durumlarda gebelik oranları daha düşük olabilir. Tubal reanastomoz sonrası gebelik elde etme oranında anne yaşı önemli bir faktördür. İşlem sonrası bu oran 35 yaş altında yaklaşık yüzde 70-80 arasıyken; 40 yaşından sonra yüzde 30-40 civarındadır. Tüplerin açılması işlemini takiben, hastalar genellikle aynı gün veya bir gece yatıştan sonra evlerine dönebilirler. Yaranın iyileşmesi için bir hafta veya 10 gün arasında dinlenmek yeterlidir. Bu süreden sonra çoğu hasta işine dönebilir veya rahat bir şekilde günlük yaşam aktivitelerine devam edebilir. Tubal reanastomoz işleminin avantajı, ek tıbbi tedaviye gerek kalmaksızın her ay veya istenilen sayıda gebelik denemesine imkan sağlamasıdır. Operasyon sonrası gebelik için 2 ay beklenilmelidir” dedi.