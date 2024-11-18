Bitlis Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Dr. Çağdaş Bildirici tarafından gerçekleştirilen ve Bitlis’te ilk defa yapılan prostat kanseri ameliyatı başarıyla sonuçlandı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde ikamet eden 70 yaşındaki İhsan Akbaş, rahatsızlığı nedeniyle Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan kontrollerden sonra Bitlis Devlet Hastanesinde gönderilen Akbağ’a 3’üncü basamak hastanelerde ancak yapılabilen “Radikal prostatektomi” ameliyatı gerçekleştirildi.

Bitlis’te ilk defa böylesine bir ameliyat gerçekleştirildiğini belirten Bitlis Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Dr. Çağdaş Bildirici, bu tür hastalar için artık bu tür ameliyatların yapılabileceğini söyledi. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu, taburcu olabileceğini belirten Dr. Çağdaş Bildirici, “Hastamız önce Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapan doktor arkadaşımıza muayene olmuştu. Oradaki uzman doktorumuz bize haber verdi. Hastamızı Bitlis Devlet Hastanesine alarak burada gerekli tetkikleri yaptık. Prostat kanseri, erkeklerde en çok görülen ikinci bir kanser türüdür. Belli bir evreden sonra cerrahi müdahale ya da radyoterapi gibi tedavi seçeneklerimiz var. Biz de hastamızla konuşup birlikte cerrahi müdahale ile tedavi kararı aldık. Tatvan Devlet Hastanesindeki hocamızla birlikte bu ameliyatı burada gerçekleştirdik. Bu tür cerrahi müdahaleler genellikle 3’üncü basamak hastanelerde yapılan bir cerrahi müdahaledir. Çünkü vaka içi komplikasyonları olsun, sonrasındaki takibi ve bizim yaptığımız en zor cerrahilerden biri olması nedeniyle buralarda yapılmamış bir cerrahiydi. Bizler anestezi ekibimize ve kendi hemşirelerimize güvenerek bu cerrahiyi tamamladık ve hastamızı sağlığına kavuşturduk. Önümüzdeki günlerde taburcu edeceğiz. Şu anda her şey yolunda ilerliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bundan sonra da bu tür hastalarımız oldukça Bitlis’te bu cerrahiyi yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

Hasta İhsan Akbağ (70) ise hastaneye geldiğinde gerekli bilgilerin doktor tarafından kendisine verildiğini belirterek, “Kendisi ameliyat öncesinde yapılması gerekenleri bana söyledi. Onları yaptıktan sonra ameliyat kararı aldık. Kendilerine teşekkür ederim. Benim kurtarıcım oldular. Bu tür sıkıntısı olanların hemen müracaat etmeleri gerekiyor. Sağlığıma kavuştum. Kendilerine ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.