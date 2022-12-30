Bitlis’te ilk defa bir tekstil atölyesinde geniş katılımlı “Biyo-Kimyasal, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) Tatbikatı” yapıldı.

Bitlis’te ilk defa bir tekstil atölyesinde geniş katılımlı “Biyo-Kimyasal, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) Tatbikatı” yapıldı.

Senaryo gereği fabrikada çalışan bir işçi kimyasal bir maddeden dolayı zehirlenme yaşadı. 112 ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine özel eğitimli ve giysili ekipler sevk edildi. Özel giysili AFAD ekipleri olay yerinde kimyasal ölçümleri yaparak numune alıp, kimyasal tehdide maruz kalmış işçiye ulaştı. İşçi olay yerine özel giysilerle gelen UMKE ekipleri tarafından alınarak dışarı çıkarıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçi ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede özel giysili ekip hastayı alarak tedavi altına aldı.

Tatbikat sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Sağlık İl Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, gelişen endüstri ile birlikte bölgede bu tür tehlike ve tehditlere karşı ekiplerin duyarlı olmaları için bu tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Demiray, “Bugün burada geniş katılımlı kimyasal, biyo-kimyasal, radyasyon ve nükleer tekniklere yönelik (KBRN) fonksiyonel saha tatbikatı düzenledik. Bu tatbikatla bölgemizde gelişen endüstriyel sanayi nedeniyle her gün tehdit ve tehlikeler de artıyor. İlimiz karayolu, İpekyolu ticaret yolu olması nedeniyle bölgeyi kullanan tehlikeli ve madde taşıyan araçların da bulunması bizi paydaş kurumlarla fonksiyonel saha tatbikatı yapmaya yöneltti. Özellikle kendimizi test etmek amacıyla bu tatbikatı düzenledik. Öncelikle özel ekipman giyen AFAD ekibi sıcak alan olarak nitelendirdiğimiz olayın vuku ettiği bölgeye girerek buradaki kimyasal ajanı tespit ederek numune aldılar. Sonrasında hastamızı yine özel ekipman giyen sağlık ekipleri girerek bulunduğu yerden çıkardı. Bakanlığımızın KBRN referans hastanesi Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesidir. Konu ile ilgili olarak 112 biriminin bilgisi dahilinde hastane yönetimi bilgilendirildi. Turuncu kod verildi. Özel ekipman giymiş UMKE ekibi hastamızı hastanemize teslim etti. Sonrasında dekontaminasyonu ve arındırması yapıldı. Senaryo gereği yoğun bakım ihtiyacı olan hasta ilgili kliniğe yatırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri de olayın gerçekleştiği yerde temizlik çalışması yaptı. Bu geniş katılımlı tatbikatta bize destek olan tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Bitlis Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada gerçekleştirilen tatbikata AFAD, UMKE, Emniyet Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Bitlis Belediyesi ve Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi ekipleri katıldı.