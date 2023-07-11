Bitlis’te “İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı” yapıldı.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Bitlis Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya kurul üyeleri ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda; bir önceki toplantıda alınan kararlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve belediyelerin kent genelinde devam eden altyapı ve restorasyon çalışmaları değerlendirildi.

Ayrıca; başlayan turizm sezonu için cazibe merkezlerimizdeki kamu eliyle yürütülecek hizmetlerin değerlendirilmesi, bu çerçevede yüzme, park ve gezi alanı olarak kullanılan sahillerdeki çöp ve atıkların temizliği, Nemrut Kalderası’nın temizliği ve yolunun bakımı, cazibe unsurlarına ait yön tabelalarının gözden geçirilmesi, temizlik ve bakımı, 2023 yaz sezonunda yapılacak fuar ve festivallerde koordinasyon ve ildeki rehber ihtiyacı konuları görüşüldü.

Kurul üyelerinin değerlendirilmesinin de alındığı toplantıda ayrıca görüşülmesi istenen diğer konular dile getirildi.

Bu çerçevede Tatvan TSO’yu temsilen toplantıya katılım sağlayan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Ecevit Özkan da, İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilen Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde bulunan 557 yıllık tarihi Hazır Baba Mescidi’nin gündeme alınması önerisinde bulunarak, tadilat ve restorasyonu ile ilgili sürecin başlatılması talebini iletti.

Kurul toplantısı fikir alışverişi ve istişare ile sona erdi.