Bitlis’te belirli nedenlerden dolayı okuldan ayrılmak zorunda kalan bin 41 öğrenci, öğretmenlerin çalışmaları sonucu yeniden eğitime kazandırıldı.

Bitlis’te belirli nedenlerden dolayı okuldan ayrılmak zorunda kalan bin 41 öğrenci, öğretmenlerin çalışmaları sonucu yeniden eğitime kazandırıldı.

Bitlis il genelinde gerek öğretmenler gerekse milli eğitim müdürlüğü personelleri yürüttükleri ikna çalışması çerçevesinde 5 aylık bir sürede 521 kız ve 520 erkek olmak üzere toplam bin 41 öğrenci yeniden okulla buluşturuldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okula devam etmediği belirlenen öğrencilerin eğitimlerine devamlılıklarını sağlamak amacıyla hem şube müdürlerinden hem de öğretmenlerden ekipler oluşturdu. Toplamda 20 ekipten oluşan ikna ekibi, özellikle köylerde 5 ay gibi kısa bir sürede yürüttükleri özverili çalışmalarla hem öğrencilerle hem de aileleri ile görüşerek öğrencilerin hayallerine kavuşmalarına aracı oldular.

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Tathtalı ve merkeze bağlı Konuksayar köylerine giden ekipler, Emsal Genç ve Mücella Üzerk adlı kızları yeniden okula kazandırdılar. Zaman zaman oluşturulan ikna ekibiyle öğrenci ve aileleri ile görüşmeye giden Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, 8. sınıf öğrencisi Emsal Genç’i okuluna, annesini ise lise diploması almaya ikna etti.

Geçtiğimiz eylül ayından bu yana temel eğitimde 932, ortaöğretimde ise 109 öğrenciyi yeninden okula kazandırdıklarını söyleyen Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, “Çok bereketli bir gün oldu. Okulunu 8’inci sınıfta bırakan Emsal isimli genç kızımızı bir daha okula kazandırdık. Kızımız çeşitli nedenlerden dolayı okulunu bırakmıştı. İkna ekiplerimiz ile birlikte görüştükten sonra kızımızın hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu, bundan sonra spor lisesine devam etmek istediğini bize söyledi. Eve gelince annesi ile de görüştük. Annesini de ortaokulu bitirdiğini duyunca, hanımefendiye bir teklifte bulunduk. Açık lise öğrencimiz olur musunuz dedik? Kendisi de memnuniyetle bunu kabul etti. Böylelikle kızımızı 8’inci sınıfa, annesini de açık lise öğrencisi yapacağız. Çalışmalarımız sene başından bu yana devam ediyor. Sene başından bu yana temel eğitimde 932, ortaöğretimde de 109 öğrenci kazandırdık. Toplamda bin 41 öğrenci kazandırdık. Sadece aralık ayında 308 öğrenci kazandırmıştık. Bu öğrencilerden biri de Emsal kızımız” diye konuştu.

Kırsalda bulunan 101 okulun fiziki şartlarının gayet iyi olduğunu anlatan Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Kırsalda fiziki altyapımız gayet iyi ve 101 ortaokulumuz var. Bu okullarımızın temel esprisinden bir tanesi de kız çocuklarımız ortaokulu bitirdikten sonra talep oluyor. Geçmişte kırsalda kız çocuklarının okumalarının önünde problemler vardı. Çocuk ilkokulu bitiriyordu. Ortaokul, lise derken uzun bir süreç oluyordu. Şimdi kapısının önünde ortaokulu bitirdiği için artık böyle bir süreç yaşamıyoruz. Şu an okul terklerinin olduğu yerler, kırsal yerler. Ortaokulların olmadığı yerler. Kızımız için, annesi için bugünkü çalışmalarımız hayırlara vesile olur inşallah.”

Okula tekrar gitmenin heyecanını yaşayan 8. sınıf öğrencisi Emsal Genç ise spor lisesinde okuyarak sporcu olmak istediğini söyledi.

Anne Fadime Genç de, kızının okulu bırakmasına çok üzüldüğünü, ancak yeniden okula gideceği için çok mutlu olduğunu söyledi. Milli Eğitim Müdürü Korkmaz ve ekibine teşekkür eden anne Genç, kendisinin de açıktan lise okuyacağını söyledi.