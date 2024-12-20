Bitlis’te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 21 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik 14-19 Aralık 2024 tarihleri arası icra edilen operasyonlar neticesinde; Bitlis’in Tatvan ilçe kırsalında toplam 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmiş olup, organizatör ise tutuklanmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.