BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında ‘Göç Kurulu Toplantısı’ gerçekleştirildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında ‘Göç Kurulu Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Bitlis’te ikamet eden sığınmacı ve yabancı uyruklu şahısların genel durumu değerlendirildi. Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen hizmetler ile ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının yabancılara yönelik yaptığı çalışmaların anlatılmasıyla toplandı son buldu.

Vali Çağatay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hasan Esener, Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli ve diğer kurul üyeleri katıldı.