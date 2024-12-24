Milli Eğitim Bakanlığı ile Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen “Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması” il finali yapıldı.

Şehit Mahir Ayabak İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen il finali Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Bitlis İl Müdürü Bilal Gür, dereceye giren öğrencilere başarılar dileyerek, "Bugün burada, öğrencilerimizin ezana olan sevgilerini bir kez daha büyük bir gurur ve heyecan içinde izledik. Bu tür yarışmalar, gençlerimizin hem dini bilgi hem de manevi değerler açısından gelişmelerine katkı sağlıyor. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu başarılar, onların ve ailelerinin gururu olduğu kadar, bizim de gururumuzdur. Bu gençlerimiz, geleceğimizin teminatıdır ve bizler de onların daha büyük başarılar elde etmeleri için tüm desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Gençlerimizin ezanı en güzel şekilde okuması, sadece dini bir sorumluluk değil, aynı zamanda manevi bir görevdir. Bu tür organizasyonlarla hem öğrencilerimizi hem de toplumumuzu bu kutsal değerlerle buluşturmak amacıyla önemli bir adım atıyoruz” dedi.

“Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması” finalinde dereceye giren Tatvan Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulundan Enes Kızılkaya birinci, Merkez Şehit Mahir Ayabak İmam Hatip Ortaokulundan Mahmut Hamza Bayraktar ikinci ve Tatvan Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulundan İdris Can Bebe üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Müdürü Bilal Gür ve diğer katılımcılar tarafından verildi.