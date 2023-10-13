Bitlis’te Cuma namazı çıkışı İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

Bitlis’teki siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla Cuma namazı sonrası basın açıklaması yapılarak, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları kınandı. Ulu Cami Meydanı’nda toplanan yaklaşık bin kişi, dua ve tekbirlerle Filistin halkına destek verdi. Kalabalık adına açıklama yapan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Bitlis İl Başkanı Cengiz Karakaya, "Gazze’de yıkım, ölüm, vahşet, katliam var. Gazze’nin üstüne bombalar yağıyor. Gazze’de elektrik yok, su yok, yiyecek yok, yaşama hakkı yok. Gazze’de sadece vahşi bir soykırım var. Masum çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, ihtiyarlar ölüyor ve bunların toplamı olan siviller ölüyor. Hastanelerde yer yok, yoğun bakımlar işlevsiz, jeneratörlerin yakıtı bitti. Bugün Gazze’de insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet yaşanmaktadır. Emperyalist güçlerin desteğini arkasına alan Siyonist işgal rejimi, bütün dünyanın gözü önünde Gazze’de soykırım uyguluyor. Ama İslam alemi sessiz, dünya sessiz, sözde insan hakları savunucuları başını kuma gömmüş durumdadır. Siyonist rejim tarafından yıllardır adım adım işgal edilen Filistin’e sahip çıkın” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.