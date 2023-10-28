Bitlis’te Cumhuriyet’in 100. yılı münasebeti ile ‘Fener Alayı Yürüyüşü’ yapıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Meslek Yüksek Okulu önünde başlayan yürüyüş yakılan meşale, açılan Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Ziraat Bankası önünde son buldu. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Vali Karaömeroğlu, milletçe Cumhuriyet’in 100. yılını büyük bir onur, gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, etkinlikler kapsamında fener alayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin önsüzü Çanakkale’de, son sözünün ise Lozan yazıldığını hatırlatan Karaömeroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kahraman milletimiz destansı İstiklal Savaşıyla tarihin rotasını değiştirmiş, bölgesel ve küresel dengeleri sarmıştır. Milletsiz Anadolu hesabı yapanlara, devletsiz millet hayali kuranlara kalıcı cevap Cumhuriyetin ilanıyla verilmiştir. Cumhuriyet, bağımsızlığa duyulan derin özlemin, geleceğe bağlanan emsalsiz ümidin, milli egemenliğe beslenen sevdanın karar anıdır. Milletimiz 100. yıl önce hilalin bahtını açmış, geleceğin kapısını aralamış, vatan vatanın kara talihini aydınlatmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor, ebediyete intikal etmiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu kahramanlarımıza, şehit ve gazilerimize, kahraman neslimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kıyamete kadar sürecek olan Türkiye Cumhuriyeti var olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın Filistin” diye konuştu.

Düzenlenen yürüyüşe Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, BEÜ Rektörü Necmettin Elmastaş, kurum amirleri, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.