Ankara’da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, ’Zimem Defteri’ geleneği ile Bitlis’te yetim, öksüz ve yardıma muhtaç ailelerin 200 bin liraya yakın borcunu ödedi.

Ankara’da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Osmanlı medeniyetinin anlamlı geleneklerinden biri olan ’Zimem Defteri’ geleneğini günümüzde yeniden hayata geçiriyor. Şahin, Bitlis’te toplamda 150 yetim, öksüz ve yardıma muhtaç ailenin yaklaşık 200 bin liralık borcunu ödeyerek başlattığı iyilik hareketiyle, 81 ildeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedefliyor.

Polis memuru Mustafa Şahin, Zimem geleneğini sürdürerek hem vatandaşlara hem de esnafa destek oluyor. Şahin, yardıma muhtaç ailelerin yaşadığı mahallelerdeki bakkalın tuttuğu veresiye defterlerini inceleyerek borçları ödeyip defterleri kapatıyor. Bu sayede, hem borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşların yükü hafifliyor hem de alacağını tahsil edemediği için zor durumda kalan mahalle esnafı rahat bir nefes alıyor.

Yüzbinlerce ailenin borçlarını ödemek için Zimem projesini başlattıklarını ifade eden polis memuru Şahin, "Bir ecdat geleneği olan Zimem borç kapatma projemizde olanın olmayana bağış yaptığı güzel bir hareket. Bu hareket Allah nasip ederse maddi durumu iyi olmayan yüzbinlerce ailenin 81 ilde düzenli bir şekilde. Araştırdığımız ailelerin rastgele marketlere bakkallara gidip borçlarını kapattığımız bir proje. Bu projenin baş mimarları arkamızda, bize gönüllü olarak destek veren hayırseverler. Allah onlardan razı olsun. İkinci durağımız Bitlis oldu. Bitlis’e selam olsun" dedi.

Bakkal Esat Gülsün, proje için çok teşekkür ettiğini belirterek, "Köyümüzde durumları olmadıkları için borçları olan ailelerimiz çok vardı. bu borçları ödedikleri çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Hizan ilçesinin Çökekyazı köyü muhtarı Fırat Gönder, projenin çok önemli olduğunu belirterek, "Köyümüz şehirden uzak olduğu için köylülerimiz genelde alışverişlerini köydeki bakkaldan yapmaktadırlar. Bazısının maddi durumu düşük olduğundan veresiye alıyorlar. Veresiye defterine baktık, maddi durumu iyi olmayan köylülerin borçlarının tamamını kapattırıldı. Allah hayırseverlerden razı olsun. Çok teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

Zimem, Osmanlı döneminde, yardımsever kişilerin tanımadıkları insanların borçlarını ödediği bu gelenek, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olarak biliniyor. Borcu olan kimin ödediğini, borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmezdi anlayışıyla sürdürülen Zimem Defteri geleneği, günümüzde yeniden canlanıyor.