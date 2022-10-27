Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 24 parça halinde toplam 12 kilo 400 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir araçta yapılan aramada 12 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

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