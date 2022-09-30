Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan dere üstü ıslah projesi ve Bitlis Çayı Viyadük yapımını inceledi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan dere üstü ıslah projesi ve Bitlis Çayı Viyadük yapımını inceledi.

Vali Oktay Çağatay Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ile birlikte Bitlis Dere Üstü Islah Projesi çerçevesinde restorasyon çalışmalarının devam ettiği tarihi köprüleri ve Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde yıl sonunda doğru çalışmaların bitmesi düşünülen Bitlis Çayı Viyadüğünde incelemelerde bulundu. Bitlis Dere Üstü Islah Projesi ile ortaya çıkan 10 tarihi köprü üzerinde başlatılan restorasyon çalışmalarında tarihi köprülerin güzellikleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Vali Oktay Çağatay restorasyon çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerden bilgiler aldı. Bitlis-Diyarbakır karayolu ve tarihi İpekyolu üzerinde konumlanmış olan, bittiğinde yüksekliği 54 metre uzunluğu 900 metreye sahip olup 12 ayaktan oluşacak Bitlis Çayı Viyadüğü olarak adlandırılan bölgenin en büyük viyadüklerinden biri olacak yapı bu yılsonunda hizmete açılacak. Yapısal sistemi çelik ortotropik döşeme olan viyadüğün yapım sistemi ise itme sürme sisteminden oluşuyor. Viyadük tamamlandığında bu sistem ile Dünyada yapılan en zorlu viyadüklerinden biri olacak. İncelemelerde Vali Oktay Çağatay’a Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Doğan Yorulmaz eşlik etti.