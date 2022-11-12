Bitlis’te saat 18.57’de ’Deprem Anı Ülke Tatbikatı’ düzenlendi.

Bitlis’te saat 18.57’de ’Deprem Anı Ülke Tatbikatı’ düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde Düzce’de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 23’üncü yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde eş zamanlı tatbikat gerçekleştirildi. Saat 18.57’de ülke genelinde olduğu gibi Bitlis’te de herkese ‘Çök- Kapan-Tutun’ hareketi için mesaj gönderildi. Saatler 18.57’yi gösterirken, sirenlerin çalmasıyla yurdun yemekhanesinde ‘Çök- Kapan-Tutun’ tatbikatı yapıldı. 30 saniye boyunca sirenlerin çalması ve tatbikatın yapılmasının ardından, yemekhane bulunan kız öğrenciler ellerin başlarında olacak şekilde tek sıra halinde yemekhaneyi boşaltarak toplanma alanına gittiler.

Tatbikatın arından Bitlis AFAD İl Müdürlüğü tarafından açılan stantta bulunan ekipmanlar öğrencilere ve katılımcılara tanıtıldı. Tatbikat sonrasında duaların edilmesinin ardından bir açıklama yapan AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, “Düzce depreminin yıl dönümü münasebeti ile Türkiye genelinde eş zamanlı saat 18.57’de deprem tatbikatı yapıldı. 81 ilde eş zamanlı yapılan tatbikat Bitlis AFAD Müdürlüğü olarak bizlerde bu tatbikatı kız öğrenci yurdumuzda gerçekleştirdik” dedi.