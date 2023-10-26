Bitlis’te Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Öğrencilerle birlikte fidan diken Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Cumhuriyet’in 100. yılını milletçe büyük bir sevinçle kutladıklarını belirterek, “Cumhuriyet’imizin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde ilimizde 100. Yıl Cumhuriyet Hatıra Ormanı’nda fidan dikim törenini bugün çocuklarımızla birlikte gerçekleştirdik. İlimize hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle de Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Daha nice yüzyıllara ulaşmak temennisiyle tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

Hatıra Ormanı fidan dikim törenine Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.