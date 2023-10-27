Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi tarafından “Cumhuriyet Resim Sergisi” açıldı.

İl Kültür Merkezinde 32 resmin yer aldığı serginin açılışı, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu tarafından yapıldı. Yağlı, kuru, sulu ve pastel boyalardan yapılan resimlerde Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyet’in ilanına kadar olan kısım anlatıldı. Vali Erol Karaömeroğlu, sergiyi gezerek öğrencilerden yaptıkları resimler hakkında bilgiler aldı.

Sergiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Bitlis’te de çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Gür, “Ülkemizin tamamında olduğu gibi ilimizde de Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde çok farklı etkinlikler yaptık. Okullarımıza bilgi yarışmalarından tutunda şiir ve kompozisyon yarışmalarına kadar birçok etkinlik yapıldı. Ayrıca koreografi çalışmaları dahil çok farklı etkinlikler yapıldı. Bugünde burada Ziya Eren Güzel Sanatla Lisemizin resim sergisini gezdik ve sergiyi gezerken özellikle Kurtuluş Savaşı sürecinden Cumhuriyet’in ilanı ve sonrasına kadar olan resim çalışmalarını gördük” dedi.

Okul Müdürü Felemez Dinç ise sergide 32 resmin bulunduğunu belirterek, “Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde bu sergiyi hazırladık. Bu sergimiz 32 eserden oluşuyor. Yağlı, kuru, sulu ve pastel boyalardan oluşuyor. Sergimiz 1919 ve 1923 yılları arası ve Cumhuriyet’in ilk yıllarını anlatıyor” diye konuştu.