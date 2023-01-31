Bitlis’in Tatvan ilçesinde aralıksız devam eden kar yağışı en çok çocuklar, bidon ve poşetlerle kaymanın keyfini yaşadı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde aralıksız devam eden kar yağışı en çok çocuklar, bidon ve poşetlerle kaymanın keyfini yaşadı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis ve ilçelerinde 2 gündür aralıksız yağan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu ilçede, yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar evde kendi imkânlarıyla hazırladıkları bidon ve poşetlerle kaymak için yüksek kesimlerdeki mahallelere akın etti. İlçenin yokuş yollarında toplanan çocuklar, düşe kalka kaymanın tadını çıkararak karı eğlenceye dönüştürdü. Çocukların yarışırcasına kaymaları renkli görüntüler oluştururken, hava sıcaklığının eksi 8 dereceyi bulduğu Tatvan’da çocuklar soğuğa aldırış etmeden kızaklarıyla kayarak keyifli bir gün geçirdi.

Soğuk havaya aldırış etmeden kendi yaptıkları kızaklarla kaymanın tadını çıkardıklarını söyleyen çocuklar, kar yağışının devam etmesini istedi.