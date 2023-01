Bitlis’in Tatvan ilçesinde cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular için ’Kitap İyileştirir’ sloganıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular için ’Kitap İyileştirir’ sloganıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Bitlis’te Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde hükümlü ve tutukluların yeniden sosyalleşmelerini, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bireyler olarak infazlarını tamamlamaları, ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerin zenginleştirilmesi amacıyla kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kampanya çerçevesinde Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinde “Kitap İyileştirir” sloganıyla kitap bağışı standı kuruldu. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emine Kübra Dindar Demiray, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, Bitlis Baro Başkanı Avukat Gülhan Bayram, hakim, savcılar, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş stantı ziyaret ederek kitap bağışında bulundu.

Programda konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Adalet Bakanlığının cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların ıslahı konusunda çaba sarf ettiğini dile getirerek, “Bu çabalardan bir tanesi de kitap bağışı sayesinde cezaevlerinde kitap eksiklerini gidermektir. Okuyan insan, medeni insan oluyor. Biz de buna katkıda bulunmak için Sayın Başsavcımızın daveti üzerine Bitlis’te bir etkinliğe katıldık. Tatvan’da düzenlenen kitap fuarı da bu etkinliğin tam ortasında yer aldı. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Umudumuz odur ki yapmış olduğumuz faaliyetler bakanlığımızın ıslah faaliyetlerine destek olsun. Emeği geçen bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımıza, başta Sayın Bakanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Her kitap yeni bir umut, her kitap, yeni bir hayat olduğunu belirten Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca okumanın önemine değinerek, “Küresel, ulusal ve yerel sorunların çözümü şüphesiz ki toplumun en küçük yapı taşı olan insanın değişimi, gelişimi ve dönüşümüyle mümkün olacaktır. Değişim bireyin kendinde başlar. Bu da algıları açmak, kişisel potansiyeli artırmak ve yaşama dair her alanda farklı bakış açısı ile bakabilmek olur. Farklı bakabilmenin en iyi yolu okumaktır. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in biz Müslümanlara verdiği ilk emir de okumak. Farklı hayatlardan, acılardan, hatalardan farklı fikir ve düşüncelerden haberdar oluyor. Haberdar oldukça ulaştığımız noktaya ayrı yerlerden geldiğimizin farkına varın. Bu farkındalık bize bizim gibi olmayanı kabul etmeyi öğretir. Kendimize ve bir başkasına saygı duymanın bir zorunluluk hatta bunun büyük bir erdem olduğunu gösteriyor. Modern ceza hukuku sistemlerinde hürriyeti bağlayıcı cezalarının temel amacı, kişilerin özgürlüklerini kısıtlamaktan ziyade onları bir iyileştirme sürecine tabi tutarak topluma tekrar kazandırmak da vardır. Bu sayede cezaevinden çıkan bir mahkum kısa sürede topluma entegre olacak ve bir daha suç işleyip buralara düşmeyecek. İşte ıslah dediğimiz bu kutsal amacın gerçekleşmesinin en iyi yollarından biri de onların okumalarıdır. Bize düşen sorumluluk ise onların okumalarına vesile olmamız. Bu bağlamda Bitlis ili genelinde bulunan ceza evlerimizdeki hukukun hükümlü ve tutuklularının kitap okuma alışkanlıklarını kazanmalarında, kurumlarda bulunan kütüphanelerin içindeki kitap sayısının ve çeşitliliğinin artmasında bu bağış kampanyasının rolü şüphesiz çok önemlidir. Her kitap yeni bir umut, her kitap, yeni bir hayat duygu ve düşünceleriyle kitap bağış kampanyamıza desteklerinizi bekler. Katılımlarınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları ve kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri amacıyla ‘Kitap İyileştirir’ sloganıyla başlatılan kampanya, 10 Şubat tarihine kadar her gün 10.00’dan 18.00’a kadar devam edeceği söylendi.