Bitlis’te Çanakkale Şehitlerini Anma ve Deniz Zaferi’nin 110’ncu yılı nedeniyle bir program düzenlendi.

Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, vali yardımcıları, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Saat 13.30’da başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Türk milletinin gurur kaynağı, muzaffer tarihinin mümtaz sayfalarından biri olan ve 110. yıl dönümünü kutladığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır" dedi.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşmayı Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Onur Akça tarafından yapıldı.

Daha sonra öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından oratoryo gösterisi yapıldı. Program çerçevesinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programın sonunda Bitlis Valisi tarafından Şehit İskan Akyüz’e ait Madalya ve Berat Belgesi, kızı Harbinaz Yalçın’a, Şehit Bünyamin Barlık’a ait Madalya ve Berat Belgesi babası Servet Barlık’a ve Malul Gazi Orhan Yurttaş’a ait Madalya ve Berat Belgesi verildi. Program çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.