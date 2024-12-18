Bitlis ve ilçelerinde son günlerde etkili olan Sibirya soğukları, irili ufaklı bir çok göletin donmasına neden oldu.

Bitlis genelinde etkili olan Sibirya soğukları, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle gece saatlerinde eksi 20 dereceyi bulan şiddetli soğuklar nedeniyle, kent genelindeki birçok göl ve göletin yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplandı. Özellikle Güroymak ilçesindeki Budaklı Sazlık Alanı ve göletleri, donarak adeta beyaz bir örtüye büründü. Soğukların etkisiyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan göletler, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Drone ile görüntülenen Budaklı Sazlık Alanı, doğa severlere görsel bir şölen sunarken, bölge halkı da eşsiz kış manzaralarını ilgiyle izledi. Yüzeyi donan göl ve göletlerin buzla kaplanan yüzeyi üzerinde yürüyen vatandaşlar, doğanın sunduğu eşsiz manzarayı yakından deneyimledi. Yürüyüş yapanlar, kalın buz tabakası üzerinde dikkatli adımlarla ilerlerken, kışın oluşturduğu doğal güzelliklerin tadını çıkardı.

Öte yandan, Bitlis genelindeki dondurucu soğukların devam etmesi bekleniyor.