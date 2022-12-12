BİTLİS (İHA) – Bitlis Valiliği, kentte faaliyet gösteren kuaförler ve berberler için uygulanacak tatil günlerini karara bağladı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valiliği, kentte faaliyet gösteren kuaförler ve berberler için uygulanacak tatil günlerini karara bağladı.

Bitlis Ticaret İl Müdürlüğünün kuaförler ve berberlerin çalışma saatlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili meslek kurulları ve STK’ların görüşleri doğrultusunda hazırlamış olduğu çalışmayı tamamlandı. Son taslak için valilik oluruna sunulan çalışma saatleri 01.01.2023 tarihinde uygulamaya konulmak üzere Bitlis Valiliği tarafından onaylandı.

Bitlis Ticaret İl Müdürlüğü, valilikten verilen olur kararı sonrası ilgili meslek kuruluşlarına konuyla ilgili bilgilendirme yazıyı iletirken, alınan karara göre 01.01.2023 tarihi itibariyle Bitlis merkez ve ilçelerinde faaliyetlerini sürdürmekte olan erkek berberleri pazar günleri, kuaför ve güzellik salonları ise Tatvan ilçesinde pazar günleri, merkez ve diğer ilçelerde ise salı günleri kapalı tutulacak.

Öte yandan; haftada bir gün tatil kararı alınması ve kararın yapılan istişare ile belirlenmesi kentteki berber ve kuaförler tarafından memnuniyetle karşılandı.