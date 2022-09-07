Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası Van Gölü üzerinde beliren Ay, ilerleyen saatlerde iyice yükselerek gökyüzünün kararmasıyla daha belirginleşti. ’Şişkin’ evredeki ayın bulutlar arasında geçişi sonrası ortaya çıkan manzaralar güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunları da oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı.

Beykoz’da bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Beykoz’da bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.