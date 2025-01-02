Bitlis’te açılışı yeni yapılan Başhan Cami’de Regaip Kandili programı düzenlendi.

Bitlis merkezde bulunan Başhan Köyü Aşağı Mahalle Camii Yaşatma Derneği, Müftülük ve hayırseverler tarafından yaptırılarak ibadete açıldı. Köyde 5,5 ayda inşa edilerek ibadete açılan 900 kişi kapasiteli Başhan Köyü Merkez Camisi’nde yatsı namazı sonrası düzenlenen Regaip Kandili programında, Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, mübarek Regaip Kandili’nin Bitlislilere ve Türkiye’ye hayırlar getirmesini temenni etti. Karakaya, "2025 yılında başındayız. Mazlum coğrafyalar başta olmak üzere bütün dünyada barışın hakim olmasını temenni ediyorum. İnşallah Regaip Kandili şehrimiz, ülkemiz ve bütün İslam alemi için hayırlar güzellikler getirsin, akan kanlar ve gözyaşı dursun diyorum. Sizlerin ve bütün hemşehrilerimin mübarek kandilini tebrik ediyorum" dedi.

Müftülük ve Başhan Köyü Aşağı Mahalle Camii Yaşatma Derneğince kısa sürede inşa edilen 900 kişi kapasiteli Başhan Köyü Merkez Cami’nin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Karakaya, yol kenarındaki caminin çok sayıda vatandaşa uzun yıllar hizmet vereceğini kaydetti.