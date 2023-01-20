Bitlis’te 780 okulda 94 bin 320 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Bitlis’te 780 okulda 94 bin 320 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Bitlis merkezde bulunan Muştakbaba İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne töreninde öğrencilere karnelerini dağıtan Bitlis Milli Eğitim Müdür Vekili Nedim Yoldaş, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Karne dağıtım programının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yoldaş, il genelinde 780 okulda 94 bin 320 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi. Yoldaş, “Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi ilimizde de 780 okulumuzda 94 bin 320 öğrencimiz karnesini aldı. Tatil boyunca öğrencilerimizin bol bol kitap okumalarını istiyoruz. Öğrencilere karnelerini dağıtırken beraberinde birer kitap hediye ediyoruz. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda. Öğrencilerimiz bu kitapları okuyarak hem dinlenip hem de eğlenecekler. İkinci döneme zinde bir şekilde tekrar okullarına gelecekler. Emek sarf eden bütün öğretmenlerimize, okul idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Onların da eğlenmeye ve dinlenmeye haklarının olduğunu düşünüyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimiz dinlenerek eğlenerek daha motive olmuş şekilde ikinci döneme başlayacaklar” dedi.

Öte yandan, bedensel engelli 6. sınıf öğrencisi Arda Özkan da karnesini Bitlis Milli Eğitim Müdür Vekili Nedim Yoldaş’tan aldı.

Tören, toplu fotoğraf ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından son buldu.

Törene Bitlis Milli Eğitim Müdür Vekili Nedim Yoldaş, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Kara ve Metin Aygün ile veliler katıldı.