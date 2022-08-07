Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü nedeniyle yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü nedeniyle yöresel yemek yarışması düzenlendi.

‘Büyük Bitlis Buluşmaları’ olarak da nitelendirilen kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri üçüncü gününde de devam ediyor. Etkinliklerin üçüncü gününde, İhlasiye Medresesi bahçesinde 74 yemeğin katıldığı yöresel yemek yarışları yapıldı. Bitlis’in birbirinden lezzetli 74 yemeğin yarıştığı yarışma sonunda birinciye 5 bin TL, ikiciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL ödül verilirken, üç kişiye de 500 TL mansiyon ödülü verildi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, etkinliklerin üçüncü gününün dolu dolu geçtiğini belirterek ilgilerinden dolayı Bitlis halkına teşekkür etti. Tanğlay, “Büyük Bitlis Buluşmalarının üçüncü günü de dolu dolu geçiyor. Çok şükür etkinlikler halkımızın ilgisini çekmiş, alanlar dolu. Akşam konserlerimiz çok güzel. Pandemiden dolayı 2 yıl ara vermiştik. Halkımızın biraz da susamışlığı vardı. Çok şükür güzel bir ilgi ve etkinlik var” dedi. Etkinlikte 150 çocuğu sünnet ettirdiklerini anlatan Tanğlay, “Gençlerimizin spor müsabakaları oluyor. Güreş müsabakası dün oldu. U14 gençlerimizin futbol müsabakaları yarın son bulacak. Çocuklarımız için şenlik alanı oluşturduk. Doyasıya eğleniyorlar. Bugünde bulunduğumuz alanda yemek yarışması yapıldı. 74 yarışmacı katıldı. Güzel bir ilgi oldu. Jüriler bunun değerlendirmesini yapıyor. Bu akşam yine güzel bir konserimiz olacak. Yarın resmi törenlerimizle akşamda konserimizle son bulacak” ifadelerini kullandı.

Etkinlikler 20.30’da başlayacak olan Mehmet Erdem’in konseri ile devam edecek.