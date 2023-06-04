Bitlis’te Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında il genelinde 7 bin 66 öğrenci ter döktü.

Bitlis’te Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı merkez ve 6 ilçede 7 bin 66 öğrenci katıldı. Sınav, Bitlis il genelinde 188 okulda 464 salonda yapıldı. Salonlara girişte öğrencilerin kimlik belgesi kontrol edildi.

Sınavın ilk oturumu saat 09.30’da başladı. Sözel oturumda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak. Bu oturumda matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltilecek, öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

Okul çevresinde bekleyen veliler ise öğrencilerinin sınav heyecanına ortak olurken, verilen arada öğrencilerle bir araya geldiler.