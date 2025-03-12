Bitlis Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde gerçekleştirilen ve senaryo gereği 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem tatbikatı, 438 kişinin katılımıyla yapıldı.

Tatbikat öncesinde deprem sonrası AFAD Koordinasyon Merkezinde bir araya gelen kurum amirleri arasında görev dağılımı yapıldı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında sağlanan koordinenin ardından senaryo gereği depremde yıkılan iki tane tek katlı evde mahsur kalan yaralılar ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Karakaya, 119’u arama kurtarma olmak üzere 438 kişilik ekip ve 22 araçla bu tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirtti. Karakaya, "İlimizde daha önce İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ile ilgili toplantılarımız yapmış, hazırlıklarımızı gözden geçirmiştik. Bugünde hem masa başında hem de sahada bir Türkiye Afet Müdahale Planını (TAMP) uygulamaya koyduk. Bu plan dahilinde merkez Hüsrevpaşa Mahallesi’nde 6,2 şiddetinde bir deprem olduğu senaryomuzla harekete geçtik. Bu noktada önce okullarımızın tahliyesini gözden geçirdik. Daha sonra da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına nezaret ettik. Arkadaşlarımız gerek arama kurtarma ve gerekse diğer ihtiyaç duyulan konularda AFAD’ın koordinesinde ve diğer kamu kurumlarımızın arama kurtarma ekipleri var. Aynı şekilde STK’larımız ve gönüllülerimiz var. Hep birlikte vatandaşımızı en kısa sürede nasıl bir afet ortamından kurtarabiliriz ve tedavilerine yönlendirebiliriz ona çaba sarf ediyoruz. Hızlı bir şekilde yaralı varsaydığımız arkadaşımızı yıkılmış olan binadan kurtardılar ve ambulansla hastaneye sevkini sağladık. Tabi afetler dünyanın da ülkemizin de gerçeği. Biz her ne kadar afet olmasın diye dua etsek de afetlere hazırlıklı olmak zorundayız. Afetlere hazırlıklı olmanın birkaç boyutu var. Bunlardan bir tanesi afette riski azaltmadır. Yani öncesinde hazırlıklı olmak zorundayız. Ama afet olduktan sonra da gerek deprem gerek sel gerek heyelan, çığ hangi afet olursa olsun önceden kurumların yapmış olduğu hazırlık çok önemlidir. Bugün de bu çalışmaları kontrol etmek üzere sahadaydık. 119’u arama kurtarma olmak üzere 438 kişilik bir ekip ve 22 araçla tatbikatımız gerçekleştirdik. Emeği geçen ve tatbikata katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tatbikata Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, kurum amirleri, STK temsilcileri ve gönüllüler katıldı.