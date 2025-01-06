Bitlis’te kar yağışı nedeniyle 42 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte kent merkezinde 2 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek rakımlı bölgelerde 15-20 santimetreyi buldu. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 42 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Kurtkan, 350 köy ve 293 mezra yolunda mücadele ettiklerini belirterek, “Dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 42 köyümüze ulaşım sağlanamadı. Kar yağışının durması ile birlikte 10 ayrı şantiyede bulunan 75 personel ve 71 iş makinesi ile karla mücadeleye başladık. Kapanan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için ekiplerimiz çalışmalarına başladı” dedi.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının ardından hava sıcaklıklarında artış yaşanacağını belirtti. Özellikle Rahva bölgesinde ve Güroymak ilçesinde sis olayı gerçekleşebileceğine dikkat çekilerek sürücüler dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.