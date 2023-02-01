Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Projesi" çerçevesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde Bitlis il genelinde 32 bin 443 öğrenciye beslenme desteği vereceklerini söyledi.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Projesi" çerçevesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde Bitlis il genelinde 32 bin 443 öğrenciye beslenme desteği vereceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Projesi"yle taşımalı eğitim çerçevesinde ve pansiyonlarda kalan öğrencilerin yararlandığı ücretsiz yemek desteğinden 6 Şubat itibarıyla okul öncesindeki tüm öğrenciler de faydalanacak. Proje çerçevesinde Bitlis’te "Ücretsiz Yemek Destek Programı" çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor. Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, ücretsiz yemek hizmeti verecek Ahlat ve Adilcevaz’daki yatılı ve pansiyonlu okulların mutfak ve yemekhanelerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Ahlat ilçesini ziyaret eden Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile birlikte öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti sunacak Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli ile mutfak ve yemekhanelerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra Adilcevaz ilçesine geçen Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, burada Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Alpaslan Arıkbaş ile birlikte Adilcevaz Süphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Adilcevaz Tuğrul Bey Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdunun mutfak ve yemekhanelerini ziyaret ederek yapılan hazırlıkları inceledi.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, öğrencilere hijyenik ortamlarda kaliteli ve ücretsiz yemek hizmeti sunulması adına 6 Şubat tarihine hazır olduklarını belirtti. Korkmaz, “Bugün Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimizde 6 Şubat’ta ücretsiz beslenme desteği ön hazırlıkları incelemek için ziyaretlerde bulunduk. Bakanlığımız birinci dönem 1 milyon 800 bin öğrencimize beslenme desteği veriyordu. Bu sayı 6 Şubat’tan itibaren 5 milyona çıkacak. Bizde bu çerçevede önce Ahlat, daha sonra Adilcevaz ilçemizde okul mutfaklarında incelemelerde bulunduk. Hep beraber gördük ki okullarımız bu uygulamaya hazır. İl genelinde 32 bin 443 öğrencimize beslenme desteği vereceğiz. Ahlat’ta 3 bin 442, Adilcevaz ilçemizde ise 4 bin 18 öğrencimize beslenme desteği vereceğiz. Pazartesi gününden itibaren bu çocuklarımızın hepsi destekten faydalanacak. Yatılı okullardaki tüm gündüzlü öğrenciler öğle yemeklerini okullarda yiyecekler. Yine eğer birleştirilmiş sınıf okul bünyesinde varsa o okulun tüm öğrencilerine yemek veriliyor. Taşıma merkezi öğrencilerimizin mevcut birinci dönem yemek yiyen öğrencilerimizin yüzde 50 fazlasına yemek verilecek. Birde okul öncesindeki tüm öğrencilerimize ücretsiz beslenme desteği veriyoruz. Bağımsız anaokullarımızda okulların mutfağını kullanarak çocuklarımıza yemek vereceğiz. Kırsaldaki ana sınıflarımızda ise hem yatılı okullarımızdan hem meslek lisesi pansiyonlarımızda hem de Anadolu liselerinin pansiyonlarında bu hizmeti karşılayacağız. Arkadaşlarımız sağ olsunlar alt yapılarını hazırlamışlar. Pazartesi günü itibariyle bu hizmete başlayacağız” dedi.