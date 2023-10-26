Bitlis merkezde bulunan Zübeyde Hanım İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet’in 100. yılına özel koreografi hazırladı.

300 öğrenci ile hazırlanan koreografide Türk bayrağı ve 100. yıl yazısı yer alırken, yine 400 öğrenci tarafından Atatürk çocukları şarkısı seslendirildi. İlkokul öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri büyük beğeni aldı. Havadan da görüntülenen o anlar güzel görüntüler oluşturdu.

Zübeyde Hanım İlk ve Ortaokulu Müdürü Sani Ekin, hafta boyunca öğrencilerin değişik etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Ekin, “Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlanmakta. Bu gayeyle okullarda değişik etkinlikler yapılıyor. Çocuklarımız da hafta boyunca çeşitli çalışmalar yaptılar. Bugün yaklaşık 300 kişilik bir öğrenci grubumuz Cumhuriyet’in 100. yılı yazısını yazdı. Yine tahminen 400 kişilik bir öğrenci grubumuz Atatürk çocukları şarkısını seslendirdiler. Cumhuriyet yeni neslin omuzlarında yükselecek. Bu şuurla çocuklarımızı yetiştiriyoruz” dedi.