BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yaptıkları aramada 3 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tatvan ilçemizde durdurulan bir araç içerisinde Narkotik köpeği Gill ile yapılan aramada 3 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

Kaynak: iha