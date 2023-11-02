Bitlis’te polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda, bir iş yerinde yapılan aramada 3 parça halinde 3 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.